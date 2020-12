Nell’anno del Covid, Bologna regina per qualità della vita. Crotone ultima in classifica



Tra contagi, crisi economiche e lockdown come si misura la qualità della vita? L’ultima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori parte proprio da questo interrogativo, analizzando 90 indicatori, 25 dei quali dedicati allʼimpatto del coronavirus su economia e società. Milano perde 11 posizioni e scivola al 12esimo posto. Ma non è la sola città del Nord a scendere in classifica. Penalizzate anche molte città turistiche. Brillano Bolzano e Trento che si confermano al vertice. Ultima Crotone.

