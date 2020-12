Neve e pioggia in Liguria, tir bloccati in autostrada: A26 e A7 chiuse e traffico in tilt



Disagi in Liguria da questa mattina a causa della neve e del maltempo, in particolare sulle autostrade A26, A7 e A6, dove numerosi tir sono rimasti bloccati e che sono state per questo chiuse al traffico in alcuni tratti. Non va meglio a Genova dove si segnala un principio di allagamento in due sottopassi e la caduta di alberi senza danni a cose o persone.

