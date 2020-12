“Non ci sono più posti negli ospedali”: a Verona è allarme Covid-19



Pietro Girardi, direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera: “I contagi sono ancora troppo alti. I posti letto negli ospedali di comunità sono tutti esauriti tranne qualcuno a Bovolone. In più sono esauriti anche i posti per la riabilitazione. In sostanza è esaurito il sistema a tutti i livelli assistenziali”.

