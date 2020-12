Non gli affittano casa perché ha un figlio disabile. “Temono di non poterci sfrattare”



Temono di non poterlo sfrattare e non gli affittano casa. Il motivo è il figlio disabile del macellaio. “Abbiamo cercato di risollevarci da soli, ma non ci siamo riusciti e ora non possiamo ottenere la casa popolare. Voglio solo trovare un tetto per la mia famiglia. Le agenzie ci considerano cattivi pagatori, almeno sulla carta”

