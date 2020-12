Nonnismo in caserma, otto sergenti a processo: allieva pilota veniva colpita da frustate



Andranno a processo gli otto sergenti dell’aeronautica militare per il caso di “nonnismo” nei confronti della giovane allieva Giulia Schiff. La ragazza è stata sottoposta ad un rito d’iniziazione in cui “ha subito circa 100 frustate”, ha denunciato l’avvocato della vittima. Il processo è stato fissato per il prossimo 9 marzo davanti alla II sezione del Tribunale militare.

