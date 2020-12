Novara, prof di liceo accusato di molestie dalle sue studentesse: “Baci sul collo e palpeggiamenti”



Un professore di un liceo di Novara è finito nei guai dopo essere stato accusato di molestie da alcune delle sue studentesse. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il docente di storia e filosofia utilizzava la tecnica di invitare le studentesse in un’aula appartata o a casa per approfondimenti extra scolastici in vista dell’esame di Maturità o per il completamento di ricerche e la scrittura di libri per poi baciarle sul collo o toccarle nelle parti intime. È stato interdetto per un anno dalla professione.

