Nuoro, in coma dopo una rissa: muore dopo 3 mesi di agonia Ercole Boi



Un pugno sferratogli durante una rissa lo aveva fatto sentire male. Tanto da costringerlo alla corsa in ospedale, dove è stato ricoverato ed è andato in coma. Ercole Boi non si è mai ripreso e dopo 3 mesi è deceduto. Si aggrava la posizione del presunto aggressore: un uomo di 32 anni che è stato fermato dopo due settimane dalla rissa.

