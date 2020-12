Nuova variante Covid, l’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna



La sospensione dei voli col Regno unito annunciata dal Ministro di Maio “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus” per questo “Dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Minstero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna”.

Continua a leggere



La sospensione dei voli col Regno unito annunciata dal Ministro di Maio “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus” per questo “Dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Minstero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna”.

Continua a leggere

Continua a leggere