Nuovo Dpcm, quarantena per chi torna dall’estero e per turisti che arrivano in Italia

Il nuovo Dpcm del Governo Conte illustrato questa sera in conferenza stampa stabilisce che chi andrà all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio dovrà fare la quarantena al rientro in Italia. Stessa cosa per i turisti che vengono nel nostro paese. “Si tratta chiaramente di una misura dissuasiva”, ha spiegato il premier.

