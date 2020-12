Nuovo Dpcm, rientro a scuola per le superiori il 7 gennaio: didattica in presenza al 75%



Il premier Giuseppe Conte ha illustrato questa sera in conferenza stampa le misure previste nel nuovo Dpcm. Stabilito il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori il 7 gennaio: la didattica sarà in presenza per il 75% degli studenti, almeno in una prima fase. A premere per una riapertura a gennaio erano state le Regioni.

