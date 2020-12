Omicidio Impastato, slitta ancora l’esproprio del casolare: la Regione ha sbagliato indirizzo



Un difetto di notifica, un errore in un indirizzo. Tanto è bastato per rimandare l’esproprio del casolare in cui, il 9 maggio 1978, è stato ucciso il militante Peppino Impastato. L’immobile costerà alla Regione Siciliana, quando la procedura sarà conclusa, oltre centomila euro e poi sarà ristrutturato con fondi della Città metropolitana di Palermo. “Ci auguriamo che resti com’è e che il posto non venga snaturato”, dicono a Fanpage.it Giovanni Impastato e Salvo Vitale, fratello di Peppino uno e amico fraterno l’altro.

Continua a leggere



Un difetto di notifica, un errore in un indirizzo. Tanto è bastato per rimandare l’esproprio del casolare in cui, il 9 maggio 1978, è stato ucciso il militante Peppino Impastato. L’immobile costerà alla Regione Siciliana, quando la procedura sarà conclusa, oltre centomila euro e poi sarà ristrutturato con fondi della Città metropolitana di Palermo. “Ci auguriamo che resti com’è e che il posto non venga snaturato”, dicono a Fanpage.it Giovanni Impastato e Salvo Vitale, fratello di Peppino uno e amico fraterno l’altro.

Continua a leggere

Continua a leggere