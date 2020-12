Omicidio Meredith, Rudy Guede affidato ai servizi sociali: “È una risorsa per la comunità”



Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il primo novembre del 2007, non dovrà tornare in carcere ogni sera dopo aver lavorato come volontario alla Caritas di Viterbo, realtà presso la quale sta svolgendo i servizi sociali. L’ivoriano, 32 anni, finirà di scontare la sua pena nel 2022.

