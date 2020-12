Oroscopo 2021, le previsioni astrali segno per segno del nuovo anno



L’oroscopo del nuovo anno, il 2021, è atteso con la massima dose di aspettativa! Se il 2020 ci ha insegnato a ridare valore a molte delle cose che davamo per scontate, il 2021 sarà l’anno della rimessa in moto con prospettive nuove, con la voglia di cambiare, con il bisogno di restare uniti. Grazie a Giove e Saturno che si spostano in Acquario questo segno sarà protagonista: il segno zodiacale della condivisione.

Continua a leggere



L’oroscopo del nuovo anno, il 2021, è atteso con la massima dose di aspettativa! Se il 2020 ci ha insegnato a ridare valore a molte delle cose che davamo per scontate, il 2021 sarà l’anno della rimessa in moto con prospettive nuove, con la voglia di cambiare, con il bisogno di restare uniti. Grazie a Giove e Saturno che si spostano in Acquario questo segno sarà protagonista: il segno zodiacale della condivisione.

Continua a leggere

Continua a leggere