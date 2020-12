Orrore nel FIorentino, tre cadaveri scoperti in abitazione



La scoperta n un’abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, è stata fatta dai vigili del fuoco il cui intervento era stato richiesto per aprire la porta dell’abitazione. Si tratta di tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Ignote le cause della morte. Sul caso indagano i carabinieri.

