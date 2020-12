Ossido di etilene nei semi di sesamo. Richiamato hummus di ceci, l’allerta del Ministero



Aumenta la lista di prodotto ritirati per la presenza di ossido di etilene, un pesticida tossico e pericoloso, nei prodotti contenenti semi di sesamo. Stavolta è toccato all’Hummus di ceci a marchio Saclà. Si raccomanda, come sempre, di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

