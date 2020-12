Ossido di etilene, richiamo per rischio chimico di semi di sesamo



Nuova allerta alimentare per un prodotto a causa della presenza di ossido di etilene. Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito un avviso di richiamo per dei semi di sesamo nero a marchio Metro Chef. Il prodotto oggetto del richiamo non va consumato e restituito al punto vendita d’acquisto.

