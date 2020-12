Paga per far spezzare le mani al figlio gay: “fa il chirurgo, roviniamogli la vita”



Paga per far spezzare le mani al figlio omosessuale. Il ragazzo si era aperto da poco il suo studio da chirurgo e viveva liberamente la sua vita assieme al suo compagno. I fatti sono finiti davanti al tribunale di Torino. Il genitore, che aveva pagato per un pestaggio mai avvenuto, non accettava che il giovane professionista vivesse liberamente la sua vita.

