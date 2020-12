“Pagami o uccido i tuoi nipoti”: così l’inquilino ha svuotato il conto della padrona di casa



“Dammi i soldi oppure uccido i tuoi nipoti”. Con queste minacce, un 43enne ha svuotato il conto in banca della sua padrona di casa, un’anziana di 79 anni. La donna, già provata da una serie di lutti in famiglia, aveva preso a cuore il giovane fino a quando non ha iniziato a minacciarla per ottenere somme di denaro.

