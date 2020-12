Palermo: rapinato dopo gli acquisti natalizi da Gucci, rubati 25 mila euro in contanti



La vittima è un ragazzo di 23 anni che era andato con alcune amiche nella boutique di lusso di via Libertà. All’uscita dal negozio è stato avvicinato da un uomo che, dopo averlo aggredito, gli ha strappato dalle mani una pochette dentro la quale c’erano i soldi in contanti. Indagini in corso da parte della polizia.

