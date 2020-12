Palermo, rogo in un magazzino trasformato in casa: muore uomo di 74 anni



Intorno alle 5 della scorsa notte un uomo è morto in seguito a un incendio divampato nel mercato del Capo a Palermo, in un locale situato al pian terreno di un palazzo in cortile Scalilla, vicino via Sant’Agostino. A perdere la vita un 74enne di origini tunisine ma residente a Palermo da decenni.

