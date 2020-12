Pamela Petrarolo ha partorito, è nata Futura



Pamela Petrarolo è mamma per la terza volta. È nata Futura, la prima figlia avuta dal compagno Giovanni, papà per la prima volta. L’attrice è già mamma di altre due bambine, Alice e Angelica, nate dal matrimonio con Gianluca Pea. Su Instagram, lo scatto subito dopo il parto con la piccola Futura in braccio e una dolce dedica: “3 figlie Femmine …mi sento Forte accanto a voi”.

Continua a leggere



Pamela Petrarolo è mamma per la terza volta. È nata Futura, la prima figlia avuta dal compagno Giovanni, papà per la prima volta. L’attrice è già mamma di altre due bambine, Alice e Angelica, nate dal matrimonio con Gianluca Pea. Su Instagram, lo scatto subito dopo il parto con la piccola Futura in braccio e una dolce dedica: “3 figlie Femmine …mi sento Forte accanto a voi”.

Continua a leggere

Continua a leggere