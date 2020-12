Paolo, tra i primi italiani a vaccinarsi contro il Covid a Londra: “Nessun effetto collaterale”



Paolo Ciardelli, 28 anni ed originario di Piacenza, è tra i primi italiani a ricevere il vaccino anti-Covid. Paolo lavora a Londra come fisioterapista e in un’intervista a Fanpage.it spiega: “Qui non è obbligatorio neppure per i medici, ma appena ne ho avuto l’opportunità non ci ho pensato due volte”. E spiega: “Nessun effetto collaterale, se si esclude la puntura per l’iniezione”.

