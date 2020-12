Parte il cashback di Natale: dall’8 dicembre rimborsi fino a 150 per spese con carte e app



Dall’8 dicembre partirà il cashback di Natale, il meccanismo che permetterà agli italiani di avere un rimborso – che per il primo mese sarà fino a 150 euro – del 10% sulle spese effettuate per gli acquisti pagati con strumenti elettronici come carte, bancomat e app. Per accedere ai rimborsi serviranno lo Spid (o la carta d’identità elettronica) e l’app Io: vediamo come fare.

