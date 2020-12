“Patrick Zaki non capisce perché è in carcere”, oggi l’esito dell’udienza: la legale pessimista



Si conoscerà oggi l’esito dell’udienza svolta ieri al Cairo per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva. La legale del giovane ha detto di sperare nella scarcerazione ma al contempo ha avvisato che una frase pronunciata dal giudice lascia prevedere un prolungamento della detenzione.

