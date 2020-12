Paura a Cassano allo Ionio, enorme masso si stacca e piomba sulle case: evacuate dieci famiglie



Solo per puro caso il movimento franoso non ha interessato persone e non ha causato feriti. Diversi invece i danni: il masso infatti nella sua corsa si è abbattuto su un fabbricato usato come magazzino e su una vettura che era parcheggiata lungo la strada e sulla quale in quel momento non vi erano persone.

