Paura in val Sarentino, elicottero da turismo precipita e prende fuoco: ferita una bimba di 10 anni



Un elicottero da turismo con a bordo sette persone è precipitato per cause ancora in via di accertamento in una radura vicino a San Martino, in val Sarentino: illesi per miracolo cinque dei passeggeri, mentre risultano feriti una bimba di 10 anni e un adulto, che sono stati trasferiti in ospedale. Tutti sono riusciti ad allontanarsi dal velivolo prima che prendesse fuoco dopo l’impatto col suolo.

