Pensioni anticipate a gennaio e febbraio: il calendario per ritirarle in contanti alle Poste



Come già avvenuto negli scorsi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus, anche per i pagamenti delle pensioni di gennaio e febbraio gli italiani potranno ritirare quanto gli spetta, in contanti, negli uffici postali in anticipo. Andiamo a vedere il calendario per il ritiro dell’assegno previdenziale dei prossimi due mesi.

Continua a leggere



Come già avvenuto negli scorsi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus, anche per i pagamenti delle pensioni di gennaio e febbraio gli italiani potranno ritirare quanto gli spetta, in contanti, negli uffici postali in anticipo. Andiamo a vedere il calendario per il ritiro dell’assegno previdenziale dei prossimi due mesi.

Continua a leggere

Continua a leggere