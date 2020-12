Perché la benedizione Urbi et Orbi del Papa non sarà impartita dalla loggia di Piazza San Pietro



Cambio di location per l’attesa benedizione Urbi et Orbi che Papa Francesco impartirà a Natale insieme all’Angelus: si terrà nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo apostolico e sarà disponibile in diretta sul web e in tv, e non come tradizione dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro per evitare qualsiasi tipo di assembramento da parte dei fedeli nel rispetto delle regole anti Covid.

