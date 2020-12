Pesaro, sgozza la moglie in casa e si suicida lanciandosi nel vuoto: uscito dal carcere 15 giorni fa



Solo quando i carabinieri sono andati a casa per avvisare la famiglia che l’uomo si era ucciso hanno scoperto che a terra in un lago di sangue giaceva il corpo senza vita della moglie 41enne Simona Porceddu che lo aveva denunciato più volte per violenze e da cui era di fatto separato. La vittima è stata colpita da diversi fendenti mortali alla gola sferrati con due coltelli da cucina.

Continua a leggere



Solo quando i carabinieri sono andati a casa per avvisare la famiglia che l’uomo si era ucciso hanno scoperto che a terra in un lago di sangue giaceva il corpo senza vita della moglie 41enne Simona Porceddu che lo aveva denunciato più volte per violenze e da cui era di fatto separato. La vittima è stata colpita da diversi fendenti mortali alla gola sferrati con due coltelli da cucina.

Continua a leggere

Continua a leggere