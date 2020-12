Pestato e poi bruciato vivo per una sigaretta negata: tre ergastoli per la morte di Vasile



Il 7 luglio del 2019 un senzatetto era stato pestato per circa un’ora e poi arso vivo a causa di una sigaretta negata. Accusati di omicidio pluriaggravato per futili motivi altri tre clochard. A distanza di un anno, sono stati condannati all’ergastolo con l’aggravante della crudeltà. I legali dei tre senzatetto hanno già annunciato il ricorso in appello.

