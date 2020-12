Piano pandemico, l’Oms: “Il Governo italiano non ha mai chiesto di rimuovere il documento”



Il Governo italiano non avrebbe mai chiesto di eliminare il documento che descrive la risposta del Paese nella prima fase della pandemia di Covid-19. Ad assicurarlo è l’Oms, per provare a spegnere le polemiche sul report scomparso dal proprio sito il 13 maggio. Nel frattempo, però, non sembra intenzionata a ritirare l’immunità diplomatica per Francesco Zambon e gli altri ricercatori, che, nonostante le diverse convocazioni da metà novembre in poi, non sono ancora andati a testimoniare alla Procura di Bergamo.

