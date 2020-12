Piano vaccini, le dosi alle Regioni. In Lazio più che in Lombardia, ma ha la metà della popolazione



In Lombardia, nella prima fase della campagna di vaccinazione contro il Covid, le prime dosi andranno a 308.494 persone su una popolazione di circa 10,06 milioni. In Lazio invece, con una popolazione di circa 5,879 milioni di persone (la metà della Lombardia), le persone da vaccinare individuate, tra operatoti sanitari e anziani sono 355.824. Emergono delle perplessità sul piano strategico del ministero della Salute per la distribuzione del vaccino anti-Covid alle Regioni.

