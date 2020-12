Piattaforma sparisce nel nulla in Adriatico, robot sottomarino la ritrova a 40 metri sul fondo



La piattaforma metanifera Ivana D è letteralmente sprofondata in mare sparendo in pochi minuti alla vista dopo una tempesta. Un vero e proprio disastro che fortunatamente non ha provocato feriti in quanto in quel momento sulla piattaforma non vi era nessun tipo di personale. Ritrovata da un robot sottomarino dopo giorni di ricerche.

