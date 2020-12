Pm chiede archiviazione per Ilaria Cucchi: “Dare dello sciacallo a Salvini non è reato”



Ilaria Cucchi a rischio processo per aver dato dello sciacallo a Matteo Salvini, il quale l’aveva querelata dopo essere stato definito uno “sciacallo” dalla sorella di Stefano, ucciso nel 2009 dai carabinieri. La Procura di Milano però ne chiede l’archiviazione, asserendo che “la frase pronunciata dal Senatore Salvini in concomitanza della emissione della sentenza di condanna – momento di forte dolore per la famiglia Cucchi allorquando sarebbe stato auspicabile il silenzio generale – abbia solo esacerbato gli animi dei parenti della vittima”.

