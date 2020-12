Pordenone, beve superalcolici al bar per festeggiare la “zona gialla”: 16enne in coma etilico



Un gruppo di minorenni per “festeggiare” il passaggio del Friuli Venezia Giulia dalla zona arancione a quella gialla si è recato in un noto bar del centro di Pordenone consumando ingenti quantità di superalcolici. Dopo ore trascorse al locale, un 16enne è finito in coma etilico. Chiuso il bar e sanzionato il gestore.

