“PornHub pubblica video di minori e revenge porn”: l’accusa del New York Times



In un articolo il New York Times ha accusato Porn Hub, uno dei siti hard più visitati del mondo, di aver pubblicato video pedopornografici, revenge porn, video girati di nascosto a donne sotto la doccia, contenuti razzisti e misogini e persino filmati di donne asfissiate in sacchetti di plastica.

Continua a leggere



In un articolo il New York Times ha accusato Porn Hub, uno dei siti hard più visitati del mondo, di aver pubblicato video pedopornografici, revenge porn, video girati di nascosto a donne sotto la doccia, contenuti razzisti e misogini e persino filmati di donne asfissiate in sacchetti di plastica.

Continua a leggere

Continua a leggere