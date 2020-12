Pregliasco: “Nessuna prova dell’inefficacia del vaccino per variante del Covid, servono verifiche”



Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, a Fanpage.it: “Che ci fossero mutazioni del genoma si sapeva. Questi virus sono imprecisi e rigirano a loro vantaggio la propria incapacità di replicarsi. Le aziende che hanno il vaccino stanno facendo prove in vitro per verificare se i campioni hanno capacità neutralizzante anche in questo caso. Servono ulteriori verifiche”.

