Presenza di Listeria, Ministero della salute annuncia richiamo di formaggio



Come recita l’avviso, il ritiro del formaggio si è reso necessario per la presenza di Listeria Monocytogens. A segnalare la presenza della listeria è stato lo stesso produttore. La presenza del batterio in particolare sarebbe emersa a seguito di un controllo a campione sul prodotto effettuato dalla stessa ditta produttrice come da piano di autocontrollo.

Continua a leggere



Come recita l’avviso, il ritiro del formaggio si è reso necessario per la presenza di Listeria Monocytogens. A segnalare la presenza della listeria è stato lo stesso produttore. La presenza del batterio in particolare sarebbe emersa a seguito di un controllo a campione sul prodotto effettuato dalla stessa ditta produttrice come da piano di autocontrollo.

Continua a leggere

Continua a leggere