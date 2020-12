Previsioni meteo 15 dicembre: pausa dall’inverno, tornano sole e temperature in aumento



Le previsioni meteo di domani martedì 15 dicembre e della nuova settimana indicano che la presenza dell’alta pressione garantirà giornate in prevalenza asciutte su molte regioni, soltanto al Nord-ovest e in Toscana potrà cadere qualche pioggia. Temperature in aumento ovunque. Tornano però le nebbie in Pianura Padana.

Continua a leggere



Le previsioni meteo di domani martedì 15 dicembre e della nuova settimana indicano che la presenza dell’alta pressione garantirà giornate in prevalenza asciutte su molte regioni, soltanto al Nord-ovest e in Toscana potrà cadere qualche pioggia. Temperature in aumento ovunque. Tornano però le nebbie in Pianura Padana.

Continua a leggere

Continua a leggere