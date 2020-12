Previsioni meteo 3 dicembre, ciclone invernale verso Sud: maltempo con nubifragi e neve



Le previsioni meteo di domani, giovedì 3 dicembre, indicano che sarà una giornata di maltempo via via più diffuso e con precipitazioni e nubifragi, anche abbondanti, in particolare sulle regioni meridionali. Tempo più asciutto al Centro e ancora instabile al Nord-est. Attese nevicate sulle Alpi a 4-600 metri.

