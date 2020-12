Previsioni meteo 31 dicembre: San Silvestro col sole e Capodanno tra maltempo e neve



Le previsioni meteo di domani 31 dicembre indicano un leggero miglioramento del tempo per la mattinata di giovedì su molte regioni ma già dal tardo pomeriggio-sera una nuova perturbazione colpirà l’Italia a partire dal settentrione determinando per Capodanno un nuovo peggioramento caratterizzato da piogge intense al sud e neve in pianura al nord.

