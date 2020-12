Previsioni meteo 4 dicembre, freddo e allerta neve sull’Italia



Le previsioni meteo di domani 4 dicembre indicano quindi l’arrivo sull’Italia di un nuovo vortice ciclonico con nubifragi e neve che interesseranno in particolare il centro nord. In tutto il nord ovest però sarà allerta neve che cadrà copiosa sia sulle alpi che in pianura su Piemonte, ovest Lombardia e tutto l’arco alpino. La neve potrà arrivare anche a Torino e Milano.

