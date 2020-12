Previsioni meteo 5 dicembre, maltempo sull’Italia: weekend di neve e nubifragi



Le previsioni meteo di domani 5 dicembre ci dicono che protagonista delle prossime ore sarà ancora il maltempo. Sarà brutto tempo soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche, e in generale al Centro-Italia. Ciclone in azione sulla penisola per tutto il weekend, con temporali e tanta neve nella mattinata di domenica.

Continua a leggere



Le previsioni meteo di domani 5 dicembre ci dicono che protagonista delle prossime ore sarà ancora il maltempo. Sarà brutto tempo soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche, e in generale al Centro-Italia. Ciclone in azione sulla penisola per tutto il weekend, con temporali e tanta neve nella mattinata di domenica.

Continua a leggere

Continua a leggere