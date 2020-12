Previsioni meteo, freddo e maltempo in molte regioni. Capodanno con neve in pianura: ecco dove



Nei prossimi giorni intensi fronti perturbati colpiranno in special modo le regioni tirreniche, la Sardegna occidentale e alcune regioni del Sud. L’ultimo giorno dell’anno (san Silvestro) è previsto un tempo in gran parte soleggiato, ma il quadro meteorologico subirà un nuovo peggioramento proprio per il giorno di Capodanno.

