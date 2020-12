Puglia, sequenziato genoma virale variante inglese: “Fatto di grandissimo rilievo scientifico”



Sequenziato in Puglia il genoma virale della variante inglese del Covid. Lo rendono noto il presidente Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco: “Il lavoro contro il coronavirus e per la tutela della salute non si è fermato neanche il giorno di Natale, Istituto zooprofilattico sperimentale è riuscito a isolare il virus corrispondente a questo ceppo”.

