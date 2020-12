Quali sono le regioni dove si muore di più per Covid



Il coronavirus Sars-CoV-2 non uccide allo stesso modo in tutta Italia, a confermarlo è uno studio elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica secondo il quale i dati confermano una estrema variabilità nella intensità e nella letalità di Sars-Cov2 rappresentata da differenze di quasi 5 volte tra Regioni in Italia.

