Quando arriverà il vaccino anti Covid in Italia



Quando arriverà il vaccino anti Covid in Italia? In attesa del via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNtech, previsto per il 29 dicembre, e a quello Moderna, previsto per il 12 gennaio, il commissario straordinario Arcuri ha annunciato che la campagna comincerà nel nostro Paese tra il 12 e il 15 gennaio, a partire da operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Continua a leggere



Quando arriverà il vaccino anti Covid in Italia? In attesa del via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNtech, previsto per il 29 dicembre, e a quello Moderna, previsto per il 12 gennaio, il commissario straordinario Arcuri ha annunciato che la campagna comincerà nel nostro Paese tra il 12 e il 15 gennaio, a partire da operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Continua a leggere

Continua a leggere