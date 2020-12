Quattro lauree in 4 mesi col massimo dei voti, l’ultima impresa di Giulio Deangeli



Giulio Deangeli, studente venticinquenne dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari, la quarta dal settembre scorso. Media del 30 in tutti i percorsi di studio, il 15 dicembre otterrà il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Sant’Anna, equivalente a un master di secondo livello.

Continua a leggere



Giulio Deangeli, studente venticinquenne dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari, la quarta dal settembre scorso. Media del 30 in tutti i percorsi di studio, il 15 dicembre otterrà il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Sant’Anna, equivalente a un master di secondo livello.

Continua a leggere

Continua a leggere