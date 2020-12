Quindicenne in fuga dall’Afghanistan abbandonato nella notte al casello autostradale di Imola



Il quindicenne afghano, arrivato in Italia dopo un viaggio di fortuna, è stato scaricato in piena notte al casello autostradale di Imola, nel Bolognese. Ha chiesto aiuto bussando alla porta di un cittadino della zona: in pantaloncini e t-shirt, tremava dal freddo. L’uomo lo ha soccorso e ha chiamato i carabinieri.

