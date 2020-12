Quindici anni all’ex di Gessica Notaro, il commento: “Magistratura non mi ha tradito”



“La magistratura che non mi ha tradita: una pena esemplare”, così Gessica Notaro commenta la conferma della sentenza di condanna a 15 anni di reclusione per Eddy Tavares, l’ex che nel 2017 l’ha aggredita con l’acido. “Una storia finita – dice l’ex miss – ora forse posso rilassarmi”. Tavares è stato condannato per lesioni e stalking.

